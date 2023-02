Hogwarts Legacy: svelato il peso del gioco con la nuova patch day one su PS5

Pochi giorni fa erano giunte delle nuove informazioni sul peso e sulla data di Hogwarts Legacy su PlayStation 5: il noto account Twitter PlayStation Game Size aveva svelato con un tweet il peso del gioco sulla celebre console di casa Sony. Tuttavia, Warner Bros. Gaming ha da poco rilasciato una nuova patch day one dell'attesissimo titolo.

Nel dettaglio, la sopracitata fonte riporta il peso in GB del nuovo download che gli utenti dovranno effettuare per poter scaricare il gioco ed i relativi aggiornamenti in uscita con il prodotto. Questo è infatti cambiato con l'arrivo dell'update 1.000.003 di Hogwarts Legacy, il quale va a sostituirsi al recente aggiornamento della versione 1.000.002 del lavoro targato Avalanche Software e Warner Bros. Gaming.

Al momento non vi è modo di sapere quali siano le migliorie apportate dal relativo aggiornamento del day one, indubbiamente legato al miglioramento dell'esperienza complessiva. Tuttavia, adesso è noto che il peso di Hogwarts Legacy ammonta a 79.713 GB. L'aggiornamento va quindi a modificare la sola mole di contenuti che dovranno essere scaricati prima di poter avviare il gioco e, dunque, non vi saranno dei cambiamenti relativi al preload del titolo.

Ormai manca davvero poco all'uscita dell'attesissimo videogioco che permetterà di poter vivere in prima battuta una magica esperienza nel mondo dominato dalla magia e di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito nel corso della nostra prova del sogno ad occhi aperti per i fan di Harry Potter che è Hogwarts Legacy.