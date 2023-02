Hogwarts Legacy, qual è la Casa più popolare? La risposta potrebbe stupirvi

I primi dati sulla casa più popolare in Hogwarts Legacy vedevano Serpeverde in netto vantaggio sulle altre. Ma sarà ancora così? Scopriamo com'è cambiata la situazione una settimana dopo il lancio del titolo targato Avalanche Software.

Le nuove proiezioni arrivano da True Achievements, portale videoludico sempre molto informato in merito alle preferenze dei giocatori. Il noto sito ha analizzato nel dettaglio le percentuali di sblocco di alcuni trofei influenzati dalla scelta della casa, elaborando la seguente graduatoria:

Serpeverde: trofeo sbloccato dal 33.70% dei giocatori; Grifondoro: trofeo sbloccato dal 30.95% dei giocatori; Corvonero: trofeo sbloccato dal 22.53% dei giocatori; Tassorosso: trofeo sbloccato dal 16.16% dei giocatori.

Bissando il successo precedente, Serpeverde è riuscita nuovamente a trionfare come la casa più popolare tra i giocatori di Hogwarts Legacy, mentre il posto più basso in classifica è occupato, ancora una volta, dalla casa di Tassorosso. Ci teniamo comunque a precisare che i dati di cui sopra sono stati comunicati nella giornata di ieri e che, di conseguenza, potrebbero tranquillamente subire delle variazioni in futuro.

Il focus dei giocatori è stato tra l'altro fortemente rivolto verso il lancio di possibili DLC post-lancio di Hogwarts Legacy. Se n'è parlato molto di recente, ma una nuova intervista degli sviluppatori ha spento ogni speranza. Stando a quanto rivelato da Alan Tew, Game Director del titolo ruolistico, sembra che il team non abbia attualmente piani per dei contenuti aggiuntivi.