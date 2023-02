Hogwarts Legacy si svolge solo nel castello di Hogwarts?

Il nuovo GDR Hogwarts Legacy catapulterà i giocatori nei panni di uno studente appena arrivato alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Fra corridoi, aule e passaggi segreti, l’esperienza creata da Avalanche Software si concentrerà sulle giornate passate all’interno del castello, ma sarà possibile esplorare anche altre ambientazioni?

Assolutamente sì. Gli sviluppatori hanno già confermato che Hogwarts Legacy non si limiterà ai soli confini di Hogwarts, portando gli utenti sia in luoghi inediti e mai visti prima che in location ben più note agli amanti del franchise.



A tal proposito, due esempi di ambientazioni familiari e visitabili durante l’avventura sono la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade, situati rispettivamente a nord-est e a nord-ovest di Hogwarts. Infine, considerata la natura open world del gioco e la possibilità di scorrazzare su scope volanti, è facile intuire che i giocatori avranno modo di spostarsi liberamente pur restando nei dintorni del citato istituto.

