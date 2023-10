Hogwarts Legacy su Switch, fate spazio: ci sono 8GB di patch da scaricare al lancio

Come rivelato dalla pagina pre-order di Hogwarts Legacy su Switch, l'Action/RPG ambientato nel Wizarding World richiede 7GB di spazio libero nella memoria interna della console Nintendo o su scheda SD per essere installato. Ma non finisce certo qui.

Warner Bros. Games ha infatti confermato che l'edizione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy avrà una patch al day one dal peso di 8GB da scaricare per avviare correttamente il gioco. Ciò vale sia per l'edizione digitale che per quella fisica senza alcuna distinzione, portando dunque il totale di GB necessari per l'installazione completa a 15GB, più del doppio rispetto a quanto richiesto dalla singola cartuccia. E questo senza tenere in considerazione i pacchetti aggiuntivi per le localizzazioni in altre lingue, con ciascuno di essi che richiede ulteriori 1.5GB di spazio libero. Tutti i dettagli sono riportati sul sito ufficiale di Portkey Games Support.

Insomma, Hogwarts Legacy si prospetta un gioco piuttosto impegnativo per la memoria della propria Nintendo Switch, versione come comunque dovrebbe presentarsi invariata in termini di contenuti rispetto alle altre edizioni già in commercio. Ricordiamo inoltre che Hogwarts Legacy gira direttamente su Switch e non è dunque distribuito in formato cloud.

Hogwarts Legacy continua ad essere una certezza in termini di vendite, soprattutto in UK, e l'uscita dell'edizione Switch potrebbe dare all'opera targata Avalanche Software un'altra grossa spinta commerciale considerata la notevole base installata dalla console Nintendo. Appuntamento dunque al 14 novembre 2023 per l'esordio di Hogwarts Legacy sulla piattaforma della Grade N.