Hogwarts Legacy sy Nintendo Switch: segnalati lunghi caricamenti nell'open world

Dopo alcuni rinvii ed un'attesa decisamente più lunga rispetto alle altre versioni, Hogwarts Legacy ha finalmente fatto il suo esordio su Nintendo Switch, pronto per essere scoperto da un pubblico del tutto nuovo. E non potevano mancare le prime analisi tecniche dell'edizione Nintendo, dalla quale emergono buone e cattive notizie.

Prima però gli aspetti positivi: stando a quanto emerso dall'approfondita video-analisi svolta dal canale Youtube SwitchUp, Hogwarts Legacy gira nel complesso abbastanza bene sulla console ibrida e senza grossi problemi tecnici ad affliggerla. Chiaramente Avalanche Software ha dovuto accettare qualche compromesso per fare in modo che il suo Action/RPG funzionasse al meglio e senza gravi intoppi, e dunque aspetti come textures, effeti d'illuminazione e risoluzione non sono al livello delle altre versioni già in commercio.

La differenza maggiore, e in negativo, è tuttavia rappresentata da caricamenti molto più frequenti nonché lunghi su Switch che in particolare spezzano la continuità del mondo di gioco. In particolare la situazione si rivela piuttosto problematica una volta giunti ad Hogsmeade: per entrare nella piccola cittadina nei pressi del Castello di Hogwarts è necessario attendere anche fino a 50 secondi di caricamento, che si ripresentano seppur più brevi anche quando si entra e si esce dai negozi.

Dentro Hogwarts la situazione è invece migliore seppur non impeccabile: prima di attraversare le varie aree del Castello è necessario aspettare una manciata di secondi tra una porta e l'altra. In attesa di ulteriori approfondimenti sulla versione per la piattaforma ibrida di Nintendo, intanto in Hogwarts Legacy si sono superate le 700 milioni di ore giocate, un dato che a prescindere da eventuali inconvenienti tecnici sembra destinato a crescere ancora di più con l'arrivo dell'apprezzato Action/RPG anche su Switch.