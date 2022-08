Hogwarts Legacy: un teaser anticipa la presentazione della Gamescom 2022

A quasi 24 ore dalla pubblicazione del nuovo video gameplay di Hogwarts Legacy in occasione dell'Opening Night Live, il main event della Gamescom 2022, il team di sviluppo ha deciso di dare un piccolo assaggio ai fan.

Il brevissimo teaser di Hogwarts Legacy condiviso attraverso i canali social ufficiali, mostra una sorta di area sotterranea con quello che sembra l'ingresso in un dungeon. A rendere spaventoso questo luogo non è solo la scarsa illuminazione fornita da due grosse torce, ma la presenza di un'arcata fatta di teschi. Non è da escludere che buona parte della sequenza di gameplay che potremo osservare domani sera sarà ambientata oltre la soglia di quella porta.

Prima di lasciarvi a questa clip condivisa dagli sviluppatori, vi ricordiamo che l'Opening Night Live di Geoff Keiglhey avrà il via alle ore 20:00 italiane di domani, martedì 23 agosto 2022. Come tutti gli eventi principali della Gamescom 2022 e non solo, potrete seguire la diretta in streaming sul canale Twitch di Everyeye, in compagnia della nostra redazione che sarà pronta a commentarla in italiano dalla Germania.

