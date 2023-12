Hogwarts Legacy e The Last of Us sono i giochi più cercati su Google nel 2023

Come ormai da tradizione, anche nel 2023 è stata pubblicata da Google la classifica dei più ricercati in ogni categoria: dalla musica al cinema, passando per i videogiochi. Scopriamo quali sono i prodotti videoludici che sono stati ricercati più volte nel corso degli ultimi 12 mesi.

Ecco di seguito la classifica con la top 10 mondiale dei videogiochi più cliccati sul motore di ricerca:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur's Gate 3 Suika Game Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

La classifica, disponibile su Google Trends, non permette purtroppo di visualizzare quelli che sono i giochi più popolari in territorio italiano, dal momento che le varie top 10 dei singoli paesi non includono una sezione relativa all'industria videoludica, che è presente nella sola classifica degli argomenti di tendenza a livello globale.

In ogni caso, questo elenco non fa che confermare l'enorme popolarità del titolo Warner Bros, che di recente è stato eletto terzo miglior lancio su Nintendo Switch nel 2023. Al netto del successo in termini di vendite e di popolarità, il titolo non è riuscito ad aggiudicarsi alcun premio nel corso della serata dei The Game Awards 2023, durante la quale non ha trionfato in nessuna categoria.