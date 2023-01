Hogwarts Legacy, tornano anche i Weasley: la Vice Preside insegna trasfigurazione!

In seguito all'annuncio dell'identità del Preside di Hogwarts in Hogwarts Legacy, arriva ora anche il reveal ufficiale di un membro del vasto albero genealogico della famiglia Weasley.

Con il cinguettio che trovate in calce, il team di Avalanche ha infatti alzato il sipario su Matilda Weasley, antenata della famiglia tanto amata dai fan della saga di Harry Potter. Strega di grande talento, la donna aveva intrapreso addirittura una carriera presso il Ministero della Magia, dove operava per spezzare pericolose maledizioni. Con una predilezione per l'insegnamento, Matilda Weasley non ha successivamente resistito al fascino della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove è dunque tornata ad operare come docente.

Nel corso della propria avventura in Hogwarts Legacy, i giocatori conosceranno la strega come insegnante di Trasfigurazione, ma non solo. Matilda Weasley sarà infatti anche la Vice Preside dell'istituto magico, dove opererà in tandem con il già noto Preside Black. La strega avrà inoltre il compito di accogliere il nuovo studente della scuola sotto la propria ala: sarà infatti proprio Matilda Weasley a far scoprire ai giocatori l'esistenza della Stanza delle Necessità. Siete contenti di rivedere i Weasley?



In concomitanza coi nuovi dettagli, gli autori di Avalanche hanno inoltre presentato tutti i dettagli relativi ai requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Hogwarts Legacy.