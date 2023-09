Hogwarts Legacy tornerà entro la fine del 2023: annunciato un dietro le quinte 'magico'

A ormai diversi mesi dall'uscita, il team di Avalanche Software torna ad aggiornarci su Hogwarts Legacy per annunciare l'arrivo di un lungo e corposo dietro le quinte che svelerà tutti i segreti dietro lo sviluppo dell'open world basato su Harry Potter.

In tempo per il nuovo appuntamento con Return to Hogwarts, i ragazzi di Avalanche e WB Games pubblicheranno entro la fine dell'anno The Wizardry Behind Hogwarts Legacy, un lungo filmato con cui potremo addentrarci nel dietro le quinte della realizzazione di uno dei giochi di maggior succeso di quest'anno.

"Progettato per essere la lettera d'amore definitiva per i fan di tutto il mondo, Hogwarts Legacy ti dà il benvenuto a casa", recita la descrizione del filmato che trovate in cima alla notizia. "Entro la fine dell'anno, viaggia dietro le quinte per conoscere la magia che ha contribuito alla realizzazione di Hogwarts Legacy in questo lungometraggio con retroscena e approfondimenti sul processo creativo da parte del team di Avalanche Software". A questo punto, non ci resta che attendere novità da parte di Avalanche e WB Games.

Chissà che in questo promettente dietro le quinte non venga affrontato anche il cut content di Hogwarts Legacy, che secondo le scoperte dei dataminer avrebbe dovuto includere un sistema di companion e maggiori conseguenze per le scelte compiute dal giocatore.