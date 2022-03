Hogwarts Legacy è tradotto e doppiato in italiano?

Dopo la pubblicazione del gameplay trailer italiano di Hogwarts Legacy narrato da Claudio Moneta, in molti si sono chiesti se il gioco sarà interamente localizzato nella nostra lingua o se l'adattamento riguarderà solamente i testi. Ecco la risposta.

Nella descrizione del video gameplay pubblicato sul canale YouTube WB Games Italia è presente una nota che non lascia spazio a dubbi "il gioco finale sarà completamente doppiato in italiano." Hogwarts Legacy dunque non avrà solamente i sottotitoli nella nostra lingua ma anche i dialoghi saranno interamente doppiati in italiano, al momento il cast dei doppiatori non è stato reso noto ma si tratta senza dubbio di una bella notizia per tutti i fan del Wizarding World che attendono l'uscita di Hogwarts Legacy.

Il nuovo gioco di WB Games e Avalanche Software è atteso per la fine del 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, piattaforma quest'ultima non annunciata in precedenza e confermata solamente durante il reveal gameplay allo State of Play. Nonostante gli accordi di marketing con Sony, dunque, Hogwarts Legacy non è esclusiva PlayStation come già confermato e ribadito in passato.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hogwarts Legacy in attesa di scoprire la data di uscita ufficile.