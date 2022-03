Hogwarts Legacy: il trailer spopola su YouTube e supera God of War

C'è grande attesa da parte della community per lo State of Play dedicato interamente ad Hogwarts Legacy, il nuovo gioco targato Warner Bros. ambientato nell'universo di Harry Potter. Ad evidenziare l'hype per il titolo sono i numeri raggiunti sul canale YouTube ufficiale PlayStation.

Ecco di seguito alcuni dei filmati più visti sul canale PlayStation ufficiale:

PlayStation 5 : annuncio dell'hardware - 39.408.527 visualizzazioni (data di caricamento: 11 giugno 2020)

: annuncio dell'hardware - 39.408.527 visualizzazioni (data di caricamento: 11 giugno 2020) Marvel's Spider-Man : trailer dell'E3 2016 - 28.448.337 visualizzazioni (data di caricamento: 14 giugno 2016)

: trailer dell'E3 2016 - 28.448.337 visualizzazioni (data di caricamento: 14 giugno 2016) Hogwarts Legacy : trailer d'annuncio - 28.370.692 visualizzazioni (data di caricamento: 16 settembre 2020)

: trailer d'annuncio - 28.370.692 visualizzazioni (data di caricamento: 16 settembre 2020) God of War : PS4 Gameplay Trailer dell'E3 2017 - 23.018.060 visualizzazioni (data di caricamento: 13 giugno 2017)

: PS4 Gameplay Trailer dell'E3 2017 - 23.018.060 visualizzazioni (data di caricamento: 13 giugno 2017) Marvel's Spider-Man 2: trailer d'annuncio del PlayStation Showcase 2021 - 22.627.300 visualizzazioni (data di caricamento: 9 settembre 2021)

Come potete facilmente intuire, i giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di saperne di più sul progetto in sviluppo presso Avalanche, rendendolo di fatto uno dei prodotti più attesi tra quelli in arrivo prossimamente sul mercato.

In attesa di vedere finalmente il gioco in movimento all'evento organizzato da Sony, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato un breve teaser del gameplay trailer di Hogwarts Legacy che ci permette di osservare per qualche istante l'attesissimo titolo.