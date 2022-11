Hogwarts Legacy: trapela in rete la lista completa dei trofei

Hogwarts Legacy è sicuramente una delle produzioni videoludiche di cui si è maggiormente discusso nell'arco degli ultimi giorni. Dopo aver discusso parecchio su ciò che è stato mostrato nel corso dello showcase di Hogwarts Legacy commentato in italiano, arrivano ulteriori notizie circa la produzione targata Avalanche Software e Warner Bros.

Nel dettaglio, ciò che ha attirato l'attenzione dell'Internet nelle ultime ore è stato l'elenco dei trofei di Hogwarts Legacy trapelato in rete. Non si tratta di una pratica molto inusuale quello dell'arrivo anticipato del numero di trofei e di alcune informazioni sulle condizioni d'ottenimento attorno ad essi. Tuttavia, il maggior interesse circa quest'ultime novità è indubbiamente legato alla recente diretta legata a questa produzione, la quale andrà ad arricchire un 2023 ludicamente interessante e che divertirà un po' tutte le tipologie di videogiocatori.

D'altronde, Hogwarts Legacy è un titolo che piacerà anche a chi non è fan di Harry Potter e con l'ultimo showcase abbiamo avuto la conferma del grande potenziale dell'opera in questione, pur tenendo conto di alcuni suoi limiti strutturali bilanciati - almeno in parte - da alcuni suoi grandi pregi (vedasi, ad esempio, l'editor dei personaggi). Tuttavia, come accennato in apertura, ad attirare l'attenzione su di sé è stato l'arrivo dell'elenco completo dei trofei di Hogwarts Legacy.

L'elenco completo dei trofei del gioco si basa sulla lista degli obiettivi di Epic Games Store, ottenibili dunque giocando il titolo dal launcher di Epic. Quindi, i nomi dei trofei che seguiranno potrebbero subire dei cambiamenti con l'avvento del gioco sul mercato e con il cambio di piattaforma. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei trofei: