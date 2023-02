Hogwarts Legacy: dove si trovano e come ottenere le Mandragore

I fan di Harry Potter le conoscono bene: le Mandragore, le radici urlanti dalle proprietà benefiche, sono presenti anche in Hogwarts Legacy e saranno al centro anche di alcuni incarichi secondari nel corso della nostra avventura.

Ci sono diversi modi per ottenere queste particolari creature magiche: il metodo più semplice consiste nel raggiungere il negozio Erbe Essenziali e Funghi Fatali, situato nella zona nord di Hogsmeade un poco fuori il vilaggio. Qui sarà infatti possibile acquistare una Mandragora per 500 galloni, oltre ai semi di Mandragora al costo di 800 galloni. A parte il locale di Hogsmeade, da tenere presente che le radici strillanti sono vendute anche da alcuni venditori ambulanti che è possibile incontrare girovagando lungo la mappa di gioco, pertanto mettere le mani sopra una di esse non sarà troppo complicato, pur richiedendo la spesa di una buona parte dei nostri risparmi.

Il secondo metodo consiste invece nel coltivare da sé le Mandragore tramite i semi acquistati, da utilizzare con il nostro calderone ottenuto durante le lezioni di erbologia. Un pentolone sarà poi disponibile anche nella Stanza delle Necessità (ecco che cos'è la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy), da sfruttare sempre per ottenere il fastidioso esserino.

