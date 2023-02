Hogwarts Legacy: dove trovare gli Animali Fantastici

Il mondo aperto che fa da sfondo a Hogwarts Legacy ospita un gran numero di segreti, oggetti collezionabili e animali magici. Una volta trovati e collocati nel Vivaio della Stanza delle Necessità, quest'ultimi ricompensano i giocatori disposti a prendersene cura con materiali utili. Ecco dove è possibile trovare ognuna delle creature in questione.

Mooncalf

Queste creature a quattro zampe dagli occhi tondi e sporgenti possono essere trovate nella Foresta Proibita, nella regione a sud di Hogwarts, in quella di Feldcroft e sulla Costa di Poidsear; ma vi ritroverete a catturarne un esemplare nella missione utile a sbloccare il Vivaio.

Thestral

Oltre ad essere stato selezionato dal team di sviluppo come uno dei bonus pre-ordine, questa sorta di cavallo alato visibile a chiunque abbia conosciuto la morte può essere trovato nella Palude del Guado e ad est del Lago di Marunweem.

Kneazle

È un gatto dalle orecchie enormi e con la coda simile a quella di un leone che può essere trovato nella Valle di Hogwarts, nei pressi del Lago di Marunweem e lungo la Costa di Clagmar, così come nella regione di Cragcroftshire.

Ippogrifo

Potete fare vostra questa creatura particolarmente orgogliosa visitando i meandri della Foresta Proibita, la Regione di Feldcroft, la Costa di Poidsear e il Maniero del Capo. Inoltre, ne otterrete un esemplare procedendo nel corso della normale avventura.

Graphorn

Questa creatura enorme e caratterizzata da lunghe corna è piuttosto rara, ma può essere trovata sulla Costa di Clagmar e completando le missioni principali. Più precisamente, la quest da portare a termine per ottenere questo animale è “Processo a San Bakar”.

Jobberknoll

Questa creatura, le cui piume hanno proprietà indicate per la preparazione di Veritaserum e pozioni mnemoniche, può essere trovata nella Foresta Proibita e nei pressi del Lago di Marunweem, così come nell’area del Maniero del Capo.

Snaso

Questo animaletto sempre a caccia di tesori e molto amato dai fan può essere trovato nell’area a nord di Hogwarts, nella stessa valle ove sorge l’Istituto, nella Regione di Feldcroft, lungo la Costa di Poidsear e vicino al Maniero del Capo.

Puffskein

Noti anche come Pafuttoli, questi animaletti docili e soffici si nascondono nella Foresta Proibita, nella Valle di Hogsmeade e nell’area limitrofa alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, così come lungo la Costa di Clagmar.

Unicorno

Pura oltre ogni immaginazione e simbolo della Scozia (ove sorge il castello di Hogwarts), questa creatura equina può essere trovata esclusivamente nei recessi più profondi e nascosti della Foresta Proibita.

Rospo viola gigante

Questi particolari anfibi si trovano facilmente nella Palude del Guado, all’interno della Foresta Proibita, nella regione a sud di Hogwarts, vicino al Lago di Marunweem, lungo la Costa di Clagmar e nella Palude Marina.

Diricawl

Noto anche ai Babbani col nome di Dodo, questo uccello grassoccio è tutt’altro che estinto e può essere trovato nella valle di Hogwarts, lungo la Costa di Poidsear, vicino al Lago di Marunweem e sulla Costa di Clagmar.

Fwooper

L’ultimo animale di questa lista è un volatile dai colori vivaci e il cui canto può portare alla follia chiunque lo ascolti. Potete trovarlo nella valle di Hogwarts, nella Regione di Feldcroft, lungo la Costa di Poidsear e sulla Costa di Clagmar.

