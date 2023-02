Hogwarts Legacy: dove trovare le Caccole di Troll

In Hogwarts Legacy il crafting è una parte fondamentale dell'esperienza in quanto permette di creare e modificare pezzi di equipaggiamento e pozioni, risorse che tornano molto utili durante l'esplorazione e i combattimenti (a proposito, ecco come creare pozioni per curarsi in Hogwarts Legacy).

Prima di potervi dedicare alla creazione di un oggetto, tuttavia, è fondamentale recuperare tutti gli ingredienti necessari alla sua creazione, i quali sono elencati all'interno delle varie ricette. Una delle risorse più rare e difficili da ottenere sono le Caccole di Troll, lasciate a terra dai Troll sconfitti in battaglia oppure in vendita presso il negozio di J. Pippins a Hogsmeade. I Troll sono però creature piuttosto difficili da trovare: ecco quindi alcuni consigli per ottenere l'ingrediente desiderato senza perdere troppo tempo alla ricerca di questi nemici.

Dove si trovano le Caccole di Troll in Hogwarta Legacy

Le zone più popolate dai Troll si trovano nel nord della Foresta Proibita e a nord di Fieldcroft. In alternativa, potrete incontrare alcune di queste creature all'interno dell'Arena di Combattimento delle Arti Oscure, oppure durante alcune missioni principali del gioco. Se però avete urgente bisogno di questa risorsa vi consigliamo di acquistare le Caccole di Troll all'interno della bottega di Pippins, identificabile sulla mappa di gioco grazie al suo simbolo a forma di scudo allungato.

A proposito di crafting, ecco come sbloccare la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy, nella quale potrete creare e modificare oggetti e pozioni.