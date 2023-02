Hogwarts Legacy: trucchi per muovere i primi passi nel Mondo Magico

Se anche voi state per partire alla volta della scuola di magia per vivere l'avventura di Hogwarts Legacy, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nell'action RPG a mondo aperto.

L'aspetto del mago non è permanente

Sappiamo bene che creare un nuovo mago con l'editor di Hogwarts Legacy è un processo complesso per molti giocatori, che trascorreranno ore in questa schermata con l'obiettivo di creare il personaggio perfetto. Sebbene i lineamenti di base del protagonista non possano essere modificati in alcun modo nel corso dell'avventura, tutti gli altri aspetti possono invece essere cambiati senza particolari difficoltà. Dalle cicatrici sul volto alle sopracciglia, passando per la capigliatura: vi basterà far visita all'Emporio di Madam Snelling a Hogsmeade e, previo un piccolo pagamento, potrete accedere nuovamente all'editor.

Usate Revelio ovunque

Il mondo di Hogwarts Legacy è vasto e ricco di segreti che potrebbero sfuggire al vostro sguardo. A questo proposito, l'incantesimo Revelio è il vostro più fido alleato. L'utilizzo della magia in questione fa sì che qualsiasi oggetto da raccogliere, forziere, nemico o elemento dello scenario con cui interagire venga evidenziato a schermo. Se si considera anche che questo incantesimo ha efficacia in un ampio raggio e ignora la presenza di eventuali pareti o ostacoli, potete facilmente intuire quanto sia utile in tutte le occasioni.

Vendete l'equipaggiamento in eccesso

Come in molti altri titoli dello stesso genere, anche Hogwarts Legacy permette di separare l'estetica dei pezzi d'equipaggiamento dalle loro statistiche grazie alla trasmogrificzione. In poche parole, potete modificare la skin di tutti gli oggetti indossati senza particolari limitazioni. Dal momento che l'aspetto dell'equipaggiamento si sblocca automaticamente al suo ingresso nell'inventario, potete tranquillamente liberarvi di tutti quegli oggetti ormai obsoleti che avete accumulato nel corso dell'avventura: in questo modo potrete ugualmente utilizzarli attraverso le skin e al contempo avrete l'opportunità di mettere da parte un po' di denaro da investire nei negozi sparsi per tutto il mondo di gioco. Non dimenticate inoltre di sbloccare una maschera e una skin gratis sul sito ufficiale del gioco, così da ampliare le possibilità offerte in termini di personalizzazione.

Raccogliete sempre gli ingredienti

Come cambiare orario e passare dal giorno alla notte

XP facili

Una volta sbloccata la Stanza delle necessità in Hogwarts Legacy, vi verrà concessa la possibilità di. Proprio per via dell'utilità di questi consumabili, è bene procedere con la raccolta di qualsiasi oggetto durante le fasi di esplorazione, così da avere sempre una scorta di oggetti consistente da consumare nei momenti di difficoltà.Sappiate che l'inventarioe quindi non c'è motivo per cui non raccogliere ogni singolo oggetto evidenziato da Revelio.Per passare dal giorno alla notte (e viceversa) bisogna aprire ladal menù pausa e selezionare la voce "Attendi" in basso a destra, se giocate su PC.Giocando su console o con un controlleroppure losu, così facendo potrete cambiare l'orario della giornata, un trucco molto utile per accelerare il tempo e prendere parte a determinate attività che possono essere svolte solamente di giorni (come le lezioni in aula) o di notte.

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche Hogwarts Legacy propone missioni ed attività che richiedono un livello esperienza specifico per poter essere superate senza problemi. Se il vostro personaggio è troppo debole per affrontare qualsiasi situazione, sappiate che esiste un trucco davvero semplice per accumulare fiumi di esperienza. Vi basterà raggiungere una qualsiasi Arena di Combattimento e, dopo aver abbassato la difficoltà, ripetere fino allo sfinimento la modalità a orde. In questo modo salirete di livello in un batter d'occhio e potrete affrontare qualsiasi ostacolo.