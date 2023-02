Hogwarts Legacy: questo trucco permette di avviarlo più rapidamente su PS5

Siete in possesso di una copia in formato fisico o digitale di Hogwarts Legacy in versione PlayStation 5? Sappiate allora che è stato scoperto un 'incantesimo' che consente di rendere molto più veloce l'avvio del gioco.

Normalmente, la versione del gioco per la console di ultima generazione firmata Sony impiega circa 23 secondi dal momento dell'avvio in modo tradizionale a quello in cui si prende il controllo del protagonista e si inizia a giocare. Stando alle testimonianze dei giocatori però, sembrerebbe che una delle feature esclusive di PlayStation 5 possa velocizzare in maniera sensibile questo processo, permettendo ai giocatori di accedere al titolo ambientato nel mondo di Harry Potter risparmiando una manciata di secondi.

Ci stiamo riferendo alle schede Attività, una funzionalità disponibile solo sull'ultima console Sony che, nei giochi supportati, consente di selezionare una scheda e fare il modo che il gioco non solo si avvii, ma che porti l'utente in una specifica attività (ad esempio si può far partire il matchmaking nei titoli multiplayer). Nel caso di Hogwarts Legacy, l'utilizzo delle schede Attività ha una doppia funzione, poiché ha un impatto positivo anche e soprattutto sulla velocità di avvio: dai 23 secondi necessari con l'esecuzione classica dell'applicazione, si può ridurre tale tempistica fino a 15 secondi.

Usare questa funzione di PS5 è davvero semplice: occorre portare il cursore sul riquadro del gioco desiderato - in questo caso Hogwarts Legacy - e premere due volte la freccia giù della croce direzionale. A questo punto avrete accesso alla scheda delle attività e potrete selezionarne una qualsiasi per avviare il gioco.

Insomma, se volete risparmiare qualche secondo ad ogni avvio del gioco Avalanche e Warner Bros, vi suggeriamo di provare a sfruttare le Schede.

