Hogwarts Legacy: il trucco da usare per diventare invisibili

Molti dei fan del Wizarding World sognano da tutta una vita di poter diventare invisibili come Harry Potter per scorrazzare liberamente nei lidi di Hogwarts. Ebbene, Hogwarts Legacy ha trasformato questo sogno in realtà, dal momento che ci sono ben due modi distinti per rendersi impercettibili agli occhi dei nemici in-game.

Nel primo caso, si può ricorrere all'utilizzo dell'incanto di Disillusione. Questo incantesimo viene sbloccato durante la quest principale ambientata nel Reparto Proibito della biblioteca di Hogwarts e potrà essere utilizzato senza alcun limite e in qualsiasi momento, configurandosi come un'ottima opzione stealth per superare sezioni del gioco pullulanti di nemici.

In alternativa vi tornerà utile la pozione di invisibilità, acquistabile presso il negozio di J. Pippin a Hogsmeade. Questa pozione può anche essere creata, in tal caso avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

berretti di fungo velenoso saltellante x1

rametto di erba nodosa x1

spauracchio di troll x1

