Hogwarts Legacy: un trucco utile per farmare XP e livellare facilmente

Hogwarts Legacy è pur sempre un gioco di ruolo e nel corso dell'avventura ambientata nella scuola di magia e nei suoi dintorni è possibile che vi ritroviate a dover affrontare attività di livello troppo alto rispetto a quello del vostro personaggio. Se così fosse, non disperate: abbiamo per voi un trucco molto semplice che vi aiuterà a livellare.

Il modo più veloce per livellare è al momento legato alle Arene di Combattimento, una modalità a orde che può essere ripetuta infinite volte e il cui completamento premia il giocatore con una consistente quantità di punti esperienza. Ovviamente non si tratta di una sfida semplice e superare ogni singola ondata di nemici richiede tanta abilità e l'equipaggiamento giusto. Se barare non vi spaventa, però, sappiate che è possibile accedere ai menu di gioco e abbassare la difficoltà prima di cimentarvi in questa sfida: selezionando la difficoltà 'Storia', potrete completare un'Arena di Combattimento in una manciata di minuti e accumulare tantissima esperienza.



A meno che non siate nelle fasi avanzate della storia, riuscirete ad ottenere un livello esperienza aggiuntivo con il solo completamento di un'arena. Sappiate che l'esperienza viene distribuita al termine di ognuna delle sette ondate che compongono una sfida, quindi potrete salire di livello anche nel caso in cui doveste fallire nelle fasi finali dell'attività.

Al momento non è chiaro se tale sistema sia noto agli sviluppatori e non possiamo escludere che, nel caso in cui i giocatori dovessero abusarne, un futuro aggiornamento possa intervenire per disattivarlo. Se pensate quindi che sfruttare questo trucco possa risultarvi utile, vi suggeriamo di farlo prima che le cose possano cambiare.

Tra una sessione di farming e l'altra, vi consigliamo anche di dare uno sguardo alla nostra guida su come sbloccare una skin gratis con i Twitch Drops di Hogwarts Legacy.