Hogwarts Legacy, ora è ufficiale: il Quidditch non ci sarà

Con le sorprese mostrate in occasione del Back to Hogwarts 2022, Avalanche Software ha generato un palpabile entusiasmo all'interno del fandom di Harry Potter, che non aspetta altro che immergersi tra le mura del magico castello di Hogwarts Legacy.

Tuttavia, giunge una cattiva notizia dalla FAQ aggiornata del gioco, all'interno della quale è stata aggiunta una precisazione relativa al Quidditch. A quanto pare, esattamente come si temeva, il celebre gioco a base di scope volanti non farà parte del gioco. Avalanche ha però voluto specificare che i maghetti della scuola avranno ampia libertà d'azione per esplorare a bordo delle proprie scope le aree esterne al castello.

"Il Quidditch non è giocabile in Hogwarts Legacy", si legge dalla FAQ. "Tuttavia, il volo della scopa per l'esplorazione e per le sfide sulle scope volanti fanno parte del gioco. I giocatori possono anche volare a bordo delle scope per esplorare luoghi nuovi e familiari che circondano il castello di Hogwarts. I giocatori possono scegliere una classe di Volo per padroneggiare le loro abilità con la scopa". Viene inoltre specificato che "I giocatori possono domare, montare e cavalcare alcune bestie magiche in Hogwarts Legacy", compreso il mestoso Ippogrifo.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, ed arriverà anche su Nintendo Switch in un secondo momento. Avete già scelto a quale Casa di Hogwarts vi unirete?