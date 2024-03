Hogwarts Legacy e update estivi: grandi novità in arrivo? WB smorza gli entusiasmi

A inizio anno gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno preannunciato l'arrivo di nuove funzionalità. Alla luce dell'entusiasmo generato da quelle anticipazioni, il Community Manager di WB Avalanche Chandler Woodha deciso di intervenire sui social per fornire un importante chiarimento.

Dalle colonne del suo profilo Twitter/X, l'esponente di Avalanche si rivolge a tutti gli appassionati del Mondo Magico di Hogwarts Legacy per non alimentare eccessivamente le aspettative sui contenuti in arrivo nei prossimi mesi nel GDR open world campione d'incassi nel 2023.

"Siamo entusiasti del fatto che siate così emozionati per l'aggiornamento gratuito di Hogwarts Legacy in arrivo questa estate", esordisce nel suo discorso Wood prima di sottolineare come "adoriamo vedervi condividere tutte queste ipotesi e speranze sulle sorprese previste da questo aggiornamento. Anche se non siamo ancora pronti a svelarvi queste sorprese, voglio intervenire per fornire un chiarimento in merito alle aspettative su ciò che stiamo sviluppando".

Il Community Manager di WB Avalanche spiega quindi che "le nostre precedenti considerazioni sulle 'funzionalità aggiuntive' erano molto intenzionali. Il nostro aggiornamento sarà un piccolo modo per mostrare apprezzamento ai nostri fan per la straordinaria accoglienza riservata al gioco".

A voler dar retta al dirigente di Avalanche, quindi, l'aggiornamento gratuito di Hogwarts Legacy previsto per questa estate non dovrebbe introdurre delle 'grandi novità' nella comunque ricchissima impalcatura ludica, narrativa e contenutistica del kolossal free roaming ambientato nell'universo fantasy di Harry Potter. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di WB, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Hogwarts Legacy e i contenuti tagliati.