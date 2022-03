Hogwarts Legacy: niente upgrade alle versioni PS5 e Xbox Series X/S?

Se prenderete Hogwarts Legacy per le console di vecchia generazione PS4 e Xbox One potrebbe esserci un importante dettaglio da considerare: sembra che l'opera firmata Avalanche Software non avrà alcun upgrade next-gen, che sia gratis o a pagamento, e finora nessuna indicazione è stata fornita in tal senso.

Stando ai pre-order internazionali aperti da catene come GameStop, Best Buy o GAME, le versioni PS5 e Xbox Series X/S del gioco ambientato nell'universo di Harry Potter avranno un prezzo fissato sui 69,99 dollari/sterline, laddove le edizioni old-gen vengono proposte invece a 59,99. Non si fa però nessun tipo di accenno alla possibilità di un upgrade per passare dalla vecchia alla nuova generazione: gli utenti potrebbero ugualmente giocare Hogwarts Legacy sui sistemi next-gen, ma solo tramite retrocompatibilità e senza dunque usufruire di tutte le migliorie pensate per le nuove console.

Da tenere comunque presente che gli store PlayStation e Xbox non hanno ancora aperto i pre-order per le versioni digitali, dunque i prezzi riportati potrebbero essere dei semplici placeholders. Non è inoltre ancora chiaro se su Xbox sarà garantito lo Smart Delivery oppure no: anche su questo punto bisogna aspettare maggiori indicazioni da parte di Warner Bros. o Avalance Software, così da capire se davvero è stata esclusa ogni forma di upgrade.

Ancora da confermare infine se Hogwarts Legacy su Nintendo Switch girerà via Cloud oppure no, dato che WB Games non si può ancora esprimere sulla questione. Per ora potete approfondire le conoscenze leggendo la nostra anteprima di Hogwarts Legacy, dove analizziamo quanto noto finora sull'atteso Action/RPG tutto magia e lezioni scolastiche.