Hogwarts Legacy uscirà nel 2022, Warner Bros. lo ribadisce ancora una volta

Lo scorso fine settimana, Colin Moriarty ha fatto preoccupare tutti i fan di Harry Potter in giro per il mondo parlando del possibile rinvio di Hogwarts Legacy al 2023. L'autorevolezza della fonte e l'assenza prolungata del gioco dalle scene hanno indotto tantissime persone a dare credito alla narrativa del giornalista.

Warner Bros. Games, tuttavia, non è rimasta in silenzio ad osservare, dunque lo scorso 17 gennaio ha fatto sapere attraverso la sua divisione brasiliana che Hogwarts Legacy è ancora previsto nel corso del 2022. A scanso di equivoci, la compagnia lo ha ribadito nuovamente, stavolta attraverso le pagine di Wizarding World, il sito ufficiale del mondo della magia creato da J.K. Rowling.

"Il 2022 è anche l'anno in cui l'attesissimo gioco dell'etichetta Portkey Games di Warner Bros., Hogwarts Legacy, verrà lanciato", si legge nel lungo post in cui il team di Wizarding World ha ricapitolato di tutte le novità legate al mondo della magia in arrivo nel corso dei prossimi mesi, tra le quali spiccano anche il film Animali Fantastici: I Segreti di Silente e il documentario Fantastic Beasts: A Natural History.

Alla luce di ciò possiamo affermare con assoluta sicurezza che al momento Warner Bros. non ha alcuna intenzione di spostare l'uscita dell'action RPG all'anno prossimo. Possono quindi prendere nuovamente quota i rumor che vogliono Hogwarts Legacy tra i protagonisti del prossimo PlayStation State of Play, che alcuni ben informati hanno fissato a febbraio.