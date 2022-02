Hogwarts Legacy uscirà a settembre insieme all'artbook del gioco?

Warner Bros. Interactive e gli sviluppatori di Avalanche hanno confermato che Hogwarts Legacy vedrà la luce nel 2022, tuttavia non è ancora stata comunicata una finestra di lancio più specifica per l'attesissimo ruolistico ambientato nell'universo di Harry Potter.

Un possibile indizio giunge da The Art and Making of Hogwarts Legacy, l'artbook del gioco che uscirà ufficialmente il 6 settembre di quest'anno. Per quanto non costituisca in alcun modo una conferma concreta, potrebbe trattarsi di un indizio circa la release di Hogwarts Legacy.

I rumor più recenti, del resto, indicavano proprio settembre come il mese prescelto dal publisher Warner Bros. Interactive per lanciare l'ambizioso titolo di Avalanche. Sarà bene, in ogni caso, attendere i futuri aggiornamenti ufficiali e prendere quanto riportato come delle semplici speculazioni.

Sicuramente, nei prossimi mesi, ci sarà modo di tornare ad ammirare il titolo, di cui sappiamo ancora poco e che ancora non ha messo in mostra le sue meccaniche di gameplay. Stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore, dopo quello dedicato a Ghostwire Tokyo, Sony terrà un nuovo PlayStation State of Play in cui apparirà Hogwarts Legacy. Potrebbe essere dunque questo il momento più adatto per presentare nuovamente il progetto e, si spera, annunciare la data di lancio.