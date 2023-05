Hogwarts Legacy ha venduto 15 milioni di copie: incassi oltre il miliardo di dollari

Non solo Hogwarts Legacy ha registrato i migliori incassi del 2023 finora, ma ora sappiamo con certezza a quanto ammontano i ricavi dell'Action/RPG di Avalanche Software ambientato nel Wizarding World, che segnano un record storico per Warner Bros.

La compagnia ha infatti confermato che Hogwarts Legacy non solo ha superato le 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal lancio avvenuto lo scorso 10 febbraio, ma ha anche generato oltre un miliardo di dollari con le sue vendite: un risultato davvero impressionante considerato che è stato raggiunto in poco tempo, tra l'altro tenendo pure in considerazione l'uscita inizialmente solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dal 5 maggio Hogwarts Legacy è disponibile anche su PS4 e Xbox One, pertanto è altamente probabile che il suo successo continui a crescere sempre di più nei prossimi mesi, in attesa infine della versione per Nintendo Switch prevista per luglio 2023, e sulla quale Warner Bros. sembra puntare con molta convinzione data l'enorme base installata dalla piattaforma Nintendo a livello globale.

Già in precedenza si era alzata l'ipotesa che Hogwarts Legacy poteva aver superato il miliardo di dollari d'incassi, ed ora che c'è la conferma ufficiale l'opera porta il suo brand di appartenenza in una ristretta cerchia di successi storici per il publisher: "Questo è il nostro quinto franchise capace di raggiungere il miliardo di dollari in incassi, assieme a Mortal Kombat, Game of Thrones ed i nostri giochi LEGO e DC", fa sapere David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery.