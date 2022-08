Hogwarts Legacy: le versioni PS4 e PS5 avranno una missione esclusiva

I fan più attenti di Hogwarts Legacy non si sono lasciati sfuggire un interessante dettaglio emerso all'apertura delle prenotazioni del gioco Warner Bros. Sembrerebbe infatti che l'attesissimo titolo ambientato nell'universo di Harry Potter proponga un esclusivo DLC sulle console della famiglia PlayStation.

Osservando la pagina ufficiale di Hogwarts Legacy sul PlayStation Store è possibile notare la presenza della dicitura "missione esclusiva" in ciascuna delle edizioni attualmente in preordine. Questo contenuto fa parte degli elementi inclusi nel pacchetto a prescindere dalla versione (PlayStation 4/PlayStation 5) o dell'edizione (Standard o Deluxe) e verrà dato a tutti i giocatori, inclusi coloro i quali non effettueranno la prenotazione della versione fisica o digitale. Ma di cosa si tratta? Al momento sappiamo solo che consiste in una missione che non sarà presente sulle altre piattaforme e che, probabilmente, non sarà l'unico DLC in esclusiva. Sembrerebbe che Sony abbia stipulato un accordo in maniera simile a quanto già visto con Call of Duty e con altri brand e che in futuro vedremo arrivare alcuni contenuti solo su PlayStation. In ogni caso è altamente probabile che si tratti di una quest secondaria e non rilevante ai fini della trama.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 febbraio 2023 sulle seguenti piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. A proposito, avete già dato un'occhiata al video unboxing dell'esclusiva Collector's Edition di Hogwarts Legacy?