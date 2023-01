Hogwarts Legacy in video: l'attore Simon Pegg doppierà il preside Phineas Nigellus Black

Dopo aver 'dato voce' al Cappello Parlante di Hogwarts Legacy con l'ultima clip, i ragazzi di WB Games Avalanche accolgono a braccia aperte Simon Pegg: il celebre attore inglese doppierà il preside Phineas Nigellus Black!

L'ingresso di Simon Pegg nel regno magico di Hogwarts Legacy viene celebrato dagli sviluppatori con un video che mostra il Benji Dunn di Mission Impossible e Montgomery Scott degli ultimi film di Star Trek cimentarsi nelle fasi di doppiaggio per questo suo nuovo ruolo nel Wizarding World.

L'attore, comico e sceneggiatore britannico andrà quindi ad arricchire l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di un titolo che promette di fare la felicità di tutti gli appassionati di Harry Potter, e non solo. L'intenzione dichiarata di WB Games Avalanche è infatti quella di guardare al più ampio pubblico dei fan di action-GDR open world per offrire loro un titolo che possa essere apprezzato anche da chi, magari, si avvicina solo adesso a questa serie.

Il lancio di Hogwarts Legacy è previsto per il sempre più prossimo 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, per il 4 aprile su PS4/Xbox One e per il 25 luglio su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento sui segreti del combat system di Hogwarts Legacy.