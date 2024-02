Hogwarts Legacy: un video dedicato ai bug più folli per celebrare l'anniversario

È stato un anno davvero incredibile per Hogwarts Legacy, che si è aggiudicato il titolo di gioco più venduto del 2023, superando persino colossi come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Per festeggiare il primo anniversario del gioco, gli sviluppatori hanno deciso di realizzare una divertente compilation.

Attraverso i canali social ufficiali, infatti, Avalanche ha diffuso un filmato in cui è possibile osservare in movimento i bug più buffi tra quelli che gli sviluppatori hanno incontrato nel corso della realizzazione del titolo ambientato nell'universo di Harry Potter. Sebbene la durata del video sia poco superiore al mezzo minuto, in questi secondi si susseguono scene a dir poco bizzarre, con personaggi che si muovono in modo anomalo sulla scopa volante o che si deformano durante i dialoghi. Insomma, si tratta di un modo alquanto originale per celebrare l'anniversario del gioco più popolare dello scorso anno.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato ai blooper trovati dagli sviluppatori, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ha giù oltrepassato la soglia delle 24 milioni di copie vendute e non è da escludere che questa cifra sia destinata a salire ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Sapevate che i bonus esclusivi PlayStation di Hogwarts Legacy stanno per arrivare sulle altre piattaforme?