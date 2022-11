Hogwarts Legacy, nuovo video: il dormitorio e l'interfaccia non hanno più segreti

Dopo aver mostrato l'editor di personaggi di Hogwarts Legacy, l'evento organizzato da WB Games e Avalanche Software ha fatto da sfondo a un'interessante dimostrazione sugli elementi dell'interfaccia e sull'esperienza da vivere esplorando il dormitorio degli studenti.

La vita studentesca dei giocatori di Hogwarts Legacy sarà particolarmente fitta di impegni, come testimonia l'interfaccia adottata dagli sviluppatori per rappresentare a schermo le diverse missioni alle quali accedere sfogliando le più di cento pagine di un grimorio digitale in costante mutamento. Sarà proprio questo grimorio a guidarci nel corso dell'avventura per aiutarci a tenere il passo delle lezioni della Scuola di Magia e Stregoneria e delle sfide offerte dalla campagna principale a vocazione free roaming.

L'immersione nel Wizarding World, a detta degli sviluppatori, offrirà perciò un'esperienza totalizzante grazie agli innumerevoli rimandi alla saga di Harry Potter tanto nei dialoghi quanto nell'esplorazione della mappa open world. In una particolare scena ingame tratta dall'evento di Hogwarts Legacy possiamo notare ad esempio le stanze degli studenti di Tassorosso.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla clip di Hogwarts Legacy tra dormitori e interfaccia, non prima però di ricordarvi che il lancio dell'avventura a mondo aperto di WB Games e Avalanche è prevista per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.