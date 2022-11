Hogwarts Legacy, nuovo video: la magia dell'autunno in 20 minuti di scene ASMR

Ai riflessi d'estate del video ASMR di Hogwarts Legacy seguono le magiche atmosfere autunnali dell'ultimo filmato propostoci da WB Games e Avalanche per immergerci nelle placide ambientazioni open world della nuova avventura legata all'IP di Harry Potter.

Il nuovo trailer confezionato dalla sussidiaria canadese di WBIE riprende scene rigorosamente in-engine, e quindi rappresentative dell'esperienza di gioco che ci attende a febbraio su PC e console, per offrirci un piccolo assaggio della "frizzante aria autunnale che si respira durante una tranquilla mattinata" da trascorrere passeggiando nelle terre che si estendono oltre il castello di Hogwarts.

Dopo averci offerto uno spaccato del sistema di combattimento magico di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori dell'ultima esperienza interattiva immersa nel Wizarding World di Harry Potter ci invitano a rilassarci ascoltando i rumori ambientali dei luoghi che potremo esplorare liberamente nei panni del nostro aspirante maghetto.

Nel lasciarvi all'ultimo video ASMR di Hogwarts Legacy, ricordiamo a chi ci segue che il lancio dell'avventura fantasy di WB Games e Avalanche è previsto per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.