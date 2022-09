Hogwarts Legacy: il nuovo video svela tante sorprese in occasione del Back to Hogwarts

In occasione del Back to Hogwarts 2022, i ragazzi di Avalanche Studios tornano ad offrirci una nuova anteprima dell'attesissimo Hogwarts Legacy, l'action-RPG che ci consentirà di addentrarci come mai prima d'ora nel mondo fantasy ideato da J.K.Rowling.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima ci consente di scoprire qualche dettaglio in più sull'ambiziosa opera di Avalanche Studios, e svela anche una gradita sorpresa per i fan più accaniti di Harry Potter. Lo studio ha svelato che una delle missioni secondarie che intraprenderemo durante l'avventura sarà ambientata nelle rovine del castello di Hogwarts, costruite secondo le fattezze dell'edificio situato nelle Islands of Adventure dell'Universal Orlando Resort presso cui è presente l'attrazione Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Un tocco di classe che sottolinea la cura per i dettagli che gli sviluppatori ci stanno mettendo per rendere onore al celeberrimo franchise di Harry Potter.

Il video ci accoglie inoltre nelle Sale comuni delle Case di Hogwarts: a partire da Grifondoro e passando per Serpeverde, Corvonero e Tassorosso, possiamo avere un piccolo assaggio di ciò che sarà far parte del magico mondo di Hogwarts.

Ma non è finita qui: Avalanche ha svelato che sarà possibile collegare i propri account dell'Harry Potter Fan Club e di Warner Bros. Games per ripotare all'interno del gioco la nostra Casa e la nostra bacchetta magica. Effettuando l'operazione si otterrà il diritto di riscattare ricompense di gioco esclusive, come una speciale maschera con becco e un set di toghe con cui si potrà rappresentare la propria Casa. Per effettuare il collegamento dovrete seguire questo indirizzo.

In attesa del debutto fissato al 10 febbraio 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One (previsto l'arrivo su Nintendo Switch in un secondo momento), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Hogwarts Legacy per ulteriori approfondimenti sull'action-RPG.