Hogwarts Legacy vs Elden Ring: chi ha venduto di più?

Pur essendo titoli molto diversi tra loro, Elden Ring e Hogwarts Legacy vengono spesso messi in competizione tra loro, un paragone naturalmente impossibile se parliamo di gameplay mentre decisamente più sensato a livello commerciale. E dunque chi ha venduto di più tra Hogwarts Legacy ed Elden Ring?

Quanto ha venduto Elden Ring?

I dati più recenti risalgono a febbraio 2023 quando Bandai Namco ha annunciato di aver distribuito oltre 20 milioni di copie di Elden Ring da febbraio 2022. Un ritmo di vendita decisamente sostenuto, idealmente negli ultimi mesi il gioco ha venduto oltre tre milioni di copie rispetto al precedente conteggio che parlava di 17.5 milioni di unità distribuite a novembre 2022. Numeri altissimi per il gioco di FromSoftware e che sembrano destinati a crescere con l'arrivo del DLC Shadow of Erdtree e magari di una Game of the Year Edition.

Quanto ha venduto Hogwarts Legacy?

In questo caso non abbiamo ancora numeri ufficiali ma un report di Variety parla di 12 milioni di copie di Hogwarts Legacy vendute prima di fine febbraio, ovvero in pochissimi giorni dal lancio. Stando a quanto dichiarato dalla leaker e insider Millie A, Hogwarts Legacy ha già incassato un miliardo di dollari e sappiamo che Hogwarts Legacy ha venduto più di Elden Ring in UK, superando le vendite totali del gioco FromSoftware in Gran Bretagna in appena cinque settimane.

Hogwarts Legacy vs Elden Ring: chi vince?

In mancanza di dati più completi e sopratutto aggiornati, possiamo dire che Elden Ring al momento ha probabilmente venduto di più ma Hogwarts Legacy potrebbe raggiungere prestissimo le venti milioni di copie distribuite, a meno che questo traguardo non sia già stato tagliato ma non ancora comunicato dal publisher. Idealmente, Elden Ring sembra in vantaggio sulle vendite totali e questo non deve stupire essendo uscito dodici mesi prima. Ma il sorpasso potrebbe essere già avvenuto o avvenire nel giro di pochissimo tempo.