Hogwarts Legacy vs Red Dead Redemption 2: il video confronto, a tavola

Con oltre 800.000 giocatori attivi in contemporanea su Steam per Hogwarts Legacy, l'Action RPG di Avalanche si conferma uno straordinario successo commerciale.

Aperti i cancelli della scuola di magia e stregoneria, i visitatori di Hogwarts si stanno dedicando alle attività più disparate, dall'esplorazione a bordo di scope volanti all'apprendimento di potenti maledizioni. C'è però anche chi preferisce concentrarsi sui dettagli più inaspettati, come le abitudini alimentari degli NPC che popolano Hogwarts Legacy.

Questi ultimi sono in effetti stati immortalati in un insolito video confronto, che pone il titolo Avalanche accanto a Red Dead Redemption II. Protagonista del filmato - che trovate in apertura a questa news - sono gli NPC impegnati a tavola. Con un galateo impeccabile, i commensali dipinti da Rockstar Games si dedicano al proprio pranzo con eleganza, con un'attenzione ai dettagli che rappresenta uno degli elementi distintivi dell'opera western. Al contrario, forse per la giovane età, gli studenti di Hogwarts Legacy non sembrano essere altrettanto attenti alle buone maniere...



Nel lasciarvi alla visione del breve filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alle performance di Hogwarts Legacy su PC e Steam Deck. Queste ultime sono state oggetto di numerose critiche da parte della community di Steam.