Hogwarts Legacy, Warner Bros ha fatto centro: è il terzo miglior lancio su Switch nel 2023

Si è parlato tanto di quanto fatto da Avalanche Software e Warner Bros nel 2023: dopo le profonde analisi emerse dalla tech review della grafica e delle prestazioni di Hogwarts Legacy su Nintendo Switch, è emerso un dato interessante per il progetto del Wizarding World: quello di Hogwarts Legacy è stato uno dei migliori lanci dell'anno di Switch.

Nello specifico, contemporaneamente ai dati di vendita che hanno mostrato come Hogwarts Legacy abbia fatto una magia tornando al primo posto un UK con il Black Friday, l'Head of GamesIndustry Christopher Dring ha rilasciato maggiori dettagli su quella che è stata una parte fondamentale dell'anno di Warner Bros Games: il gioco ha ricevuto "un'enorme impennata delle vendite di Hogwarts Legacy, grazie alla versione per Nintendo Switch che l'ha fatto balzare al primo posto della classifica britannica". Ma ciò non è stato sufficiente per il titolo, perché Hogwarts Legacy è stato anche il terzo miglior lancio per Switch.

Secondo soltanto a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e all'avventura 2D dell'idraulico baffuto Mario, Hogwarts Legacy ha rappresentato un altro apice videoludico per il mercato su console ibrida. Nintendo Switch può quindi vantare dalla sua un'altra delle avventure digitali più apprezzate dell'anno, giunta su tutte le piattaforme ad inizio 2023 ed arrivata nei lidi della Grande N con alcuni mesi di distanza. Cosa ne pensate di quanto realizzato da Avalance Software? Credete che il successo di Hogwarts Legacy su Switch sia più che meritato?