Hogwarts Legacy: il gioco di Harry Potter sarà un open world con elementi RPG

Presentato in occasione dell'evento PlayStation 5 Showcase, Hogwarts Legacy è una nuova IP ambientata nell'universo di Harry Potter. Secondo un comunicato stampa pubblicato da Warner Bros Games, il gioco sarà un open world con elementi RPG in cui potremo creare da zero il nostro mago o la nostra strega.

Ecco cosa si legge nel comunicato: "Warner Bros Games ha annunciato oggi Hogwarts Legacy, un videogioco open word con elementi RPG in giocatore singolo ambientato nel 1800. I giocatori vivranno la vita nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts come mai prima d'ora, affrontando l'ignoto in un viaggio per scoprire una delle verità nascoste del mondo dei maghi [...] gli utenti miglioreranno le abilità dei loro personaggi padroneggiando potenti incantesimi, affinando le doti nel combattimento e selezionando i compagni giusti per affrontare nemici letali. I giocatori saranno anche messi alla prova con delle missioni e degli scenari che porteranno a scelte difficili che ne determineranno lo sviluppo".

Gli eventi narrati in Hogwarts legacy precedono gran parte dell'intreccio narrativo raccontato dall'autrice JK Rowling nei libri, tuttavia saranno presenti alcuni dei luoghi più iconici della saga come la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. A tal proposito Adrian Ropp, responsabile della trama del gioco, ha dichiarato: "Questo è un lavoro pieno d'amore e la vera magia deriva dalla dedizione e dall'immaginazione di un team che ha voluto davvero dare vita ad un autentico e vibrante mondo magico".

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà un titolo cross-gen e approderà il prossimo anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.