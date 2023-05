Hogwarts Legacy, Warner Bros crede nella versione Nintendo Switch: si guarda al Giappone

Durante una conference call con gli azionisti volta a discutere dei risultati raggiunti nel primo trimestre del 2023, Warner Bros. ha confermato che Hogwarts Legacy ha venduto 15 milioni di copie, generando incassi superiori al miliardo di dollari. Ma per l'opera di Avalanche Software non è ancora finita.

I grandissimi risultati fin qui registrati riguardano le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma dal 5 maggio Hogwarts Legacy è disponibile anche su PS4 e Xbox One, pronto dunque ad allargare ancora di più i suoi successi. E non bisogna dimenticare l'uscita del gioco su Nintendo Switch, fissata al prossimo 25 luglio, ed è proprio su questa versione che Warner Bros. ha le aspettative maggiori, superiori anche a quelle delle edizioni per le console old-gen di Sony e Microsoft.

"Vediamo nella versione Switch un grande successo per via della base installata e dei suoi fan, con il franchise di Harry Potter che ovviamente attira l'attenzione di un'audience davvero grande a livello globale. Con mercati come quello giapponese in cui Nintendo è ampiamente diffusa e dove Harry Potter va molto forte in termini di popolarità, ci aspettiamo grossi risultati dalla versione Switch, sicuramente più delle versioni per le console di vecchia generazione", afferma JB Perrette, CEO of global streaming and games di Warner Bros, specificando comunque che l'azienda considera ovviamente "importanti" anche le edizioni PS4 e Xbox One appena pubblicate.

A questo punto non resta che attendere l'uscita di Hogwarts Legacy su Switch, così da scoprire quale impatto avrà a livello commerciale. Ricordiamo intanto che l'ultima patch di Hogwarts Legacy ha introdotto la modalità per aracnofobici, venendo così incontro a chi ha paura dei ragni.