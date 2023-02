Hogwarts Legacy x PS5: il DualSense a tema già esaurito, scorte polverizzate

Agli appassionati di Harry Potter residenti in Europa non basterà declamare Accio! sventolando la bacchetta per conquistare un DualSense di PlayStation 5 a tema Hogwarts Legacy.

Il controller in edizione limitata risulta infatti già completamente esaurito. Distribuito nel Vecchio Continente solamente tramite i canali del PlayStation Direct britannico, il controller poteva essere oggetto di preordine a partire dalle ore 11:00 di venerdì 10 febbraio 2023. Acquistabile sino a esaurimento scorte, il controller è andato però completamente esaurito in tempo record. Sullo store della Gran Bretagna, già in tarda mattinata il DualSense griffato Hogwarts Legacy risultava infatti non più disponibile.

Distribuito sul mercato britannico al prezzo di 69,99 sterline (circa 80 euro al cambio odierno), lo speciale pad di Playstation 5 non può dunque più essere preordinato o acquistato. Un dato notevole, soprattutto se ricordiamo le limitazioni imposte dal PlayStation Direct britannico, che non consentiva l'acquisto di più di un'unità del prodotto per ogni utente. Il sold-out da record del DualSense dedicato all'Action RPG rappresenta soltanto l'ultimo esempio del successo riscosso dalla produzione di Avalanche.



Per gli appassionati del mondo di Harry Potter, ricordiamo che quest'oggi Panini ha annunciato L'arte e il making of di Hogwarts Legacy, un ricco arbook dedicato al dietro le quinte del gioco.