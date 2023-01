Hogwarts Legacy sarà su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

Hogwarts Legacy è uno dei videogiochi più attesi di febbraio 2023 insieme ad Atomic Heart, Like A Dragon Ishin e Kirby Return to Dream Land Deluxe. Ma sarà disponibile su Xbox Game Pass e/o PlayStation Plus oppure no?

La risposta a questa domanda è negativa, Hogwarts Legacy non sarà su Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus Extra o Premium al day one. Il gioco non verrà pubblicato sui servizi in abbonamento al lancio e dunque dovrete necessariamente acquistare la versione completa in formato fisico o digitale per poter giocare sin dal day one.

Non è escluso che in futuro Hogwarts Legacy possa fare la sua comparsa su queste piattaforme ma certamente non accadrà al lancio e Hogwarts Legacy verrà venduto come gioco premium. Si può giocare a Hogwarts Legacy prima del day one? Sì, prenotando la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy avrete accesso al gioco completo dal 7 febbraio anziché dal 10 febbraio, in questo modo potrete iniziare l'avventura con tre giorni di anticipo.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Hogwarts Legacy ricordandovi che a febbraio il gioco uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ad aprile arriverà su PS4 e Xbox One mentre a luglio infine debutterà su Nintendo Switch.