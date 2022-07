Hohokum, l'esclusiva Sony arriva su PC: ritorna il gioco del team di God of War e Hogg

Forse poco conosciuto dal grande pubblico, Hohokum è in realtà un'esperienza videoludica suggestiva e carica di fascino, nata nientemeno che da una collaborazione tra gli autori di God of War e Richard Hogg.

Sviluppato congiuntamente da Sony Santa Monica e Honeyslug, il titolo era esordito in origine nel 2014, in esclusiva su console di casa PlayStation. A ben otto anni di distanza e totalmente a sorpresa, l'artistica produzione torna in azione grazie all'intervento di Annapurna Interactive.

Il publisher ha infatti annunciato la realizzazione di un porting di Hohokum, destinato ad esordire sui lidi PC. Quando? Ora! Al reveal della riedizione, è infatti coincisa la pubblicazione del titolo all'interno del catalogo Steam. I videogiocatori PC possono dunque già riscoprire l'avventura Indie, proposta a 8,99 euro. All'interno di Hohokum, i giocatori vestono i panni di una creatura volante simile ad un aquilone, per poi veleggiare tra panorami suggestivi. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Hohokum, già disponibile sulle pagine di Everyeye.



Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer dedicato alla versione PC di Hohokum. Il porting non è l'unica nuova collaborazione tra Annapurna Interactive e Richard Hogg, con l'autore di I Am Dead che ha presentato anche il trailer di Flock, la sua nuova creazione.