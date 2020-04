Hokko Life: il gioco ispirato ad Animal Crossing sarà pubblicato da Team17

Team17 ha annunciato che si occuperà della pubblicazione di Hokko Life, gioco ispirato ad Animal Crossing annunciato lo scorso mese di febbraio e capace di riscuotere un discreto interesse tra i videogiocatori.

Il gioco è sviluppato da una sola persona (Robert Tatnell) in collaborazione con il musicista Chris Kobke, Team17 si occuperà del publishing su Steam, non è chiaro se siano previste al momento versioni fisiche o per altre piattadorme come Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

"Hokko Life è un simulatore sociale all'insegna dell'amicizia e della creatività. Scendi dal treno alla stazione di Hokko e preparati a entrare nella tua nuova casa! Questa tranquilla cittadina di campagna ha bisogno di te, e della tua inventiva, per diventare una piccola perla tutta da ammirare. Armati di pennello e martello, poi comincia a progettare, costruire e decorare le case dei tuoi nuovi amici!"

La pagina di Hokko Life è online su Steam con la possibilità di aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri, i preordini verranno aperti più avanti, al momento anche la data di uscita non è stata confermata.