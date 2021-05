Hokko Life: nuovo trailer con data d'uscita per il gioco ispirato ad Animal Crossing

Se non siete tra i possessori di Nintendo Switch e morite dalla voglia di giocare ad Animal Crossing New Horizons, sappiate che a breve arriverà in esclusiva su PC la versione early access di un gioco pesantemente ispirato al simulatore della Grande N: Hokko Life.

Team17, publisher che si occuperà della distribuzione di questo prodotto indipendente, ha infatti appena pubblicato un nuovo trailer che non si limita a mostrare alcune brevi sequenze di gioco ma svela anche la data d'uscita dell'accesso anticipato in arrivo solo ed esclusivamente su Steam. I giocatori potranno iniziare a creare la propria città in miniatura a partire dal prossimo 2 giugno 2021, giorno in cui sarà possibile acquistare l'early access di Hokko Like sul client Valve. Purtroppo non si conosce ancora il prezzo del gioco, ma è probabile che come tutti gli altri prodotti in accesso anticipato proponga un costo d'acquisto molto accessibile che andrà aumentando nel tempo grazie alla pubblicazione di nuovi contenuti.

Prima di lasciarvi al trailer con la data di lancio del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Hokko Life nella quale abbiamo analizzato tutte le caratteristiche del progetto.