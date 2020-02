Hokko Life: un simulatore di vita in stile Animal Crossing per PC

Se Temtem ha provato (con un buon successo di pubblico) a emulare il fenomeno Pokemon, Hokko Life si inserisce invece nel filone Animal Crossing, il gioco è infatti un simulatore di vita per PC che ricalca lo stile del gioco Nintendo.

Disponibile a breve in Early Access su Steam, Hokko Life è sviluppato da una sola persona, Robert Tatnell, il quale si è ispirato alla serie Animal Crossing per la sua prima produzione. Il protagonista dell'avventura è un bambino che si trasferirà in un villaggio abitato da animali parlanti, la sua nuova vita prevede numerose attività come la pesca, il taglio degli alberi e la cattura degli insetti, senza dimenticare la possibilità di coltivare frutta e verdura nel proprio orto.

Apparentemente Hokko Life sembra mischiare elementi da Animal Crossing (come la possibilità di personalizzare la propria abitazione) e Harvest Moon, per quello che si preannuncia come un gioco non troppo ispirato ma sicuramente interessante degli amanti del genere. L'autore Robert Tatnell ha ribadito che lo sviluppo richiederà molto tempo essendo il team composto da una sola persona, dunque non aspettatevi la versione completa troppo presto.

Cosa ne pensate di Hokko Life? Il gioco è riuscito a catturare la vostra attenzione? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.