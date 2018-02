Hokuto Ga Gotoku: demo disponibile in Giappone dal 22 febbraio; pubblicate nuove immagini

Nella giornata odierna,ha ufficialmente annunciato che una demo giocabile disarà scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store giapponese a partire da domani, 22 febbraio (alle ore 02:00 del 23 febbraio in Italia).

La versione di prova del nuovo gioco dedicato a Ken il Guerriero offrirà due modalità di gioco separate:

“ Experience Hokuto Shinken ”: un tutorial che vi guiderà nell'apprendimento delle meccaniche di combattimento e che vi consentirà di affrontare Shin, uno dei personaggi più celebri e cruciali della serie manga/anime;

”: un tutorial che vi guiderà nell'apprendimento delle meccaniche di combattimento e che vi consentirà di affrontare Shin, uno dei personaggi più celebri e cruciali della serie manga/anime; “Experience the Story”: i giocatori intraprenderanno una missione secondaria in cui sarà possibile affrontare un gruppo di banditi ed esplorare la città di Eden.

In calce alla notizia trovate inoltre una vasta serie di nuove immagini pubblicate oggi da SEGA. Hokuto Ga Gotoku sarà disponbile in Giappone a partire dall'8 marzo in esclusiva per PlayStation 4. Al momento, nessuna notizia è giunta circa l'arrivo del gioco in Occidente. In attesa di eventuali aggiornamenti, potete gustarvi a questo indirizzo oltre 60 minuti di gameplay.