Hokuto Ga Gotoku: demo disponibile sul PlayStation Store giapponese

Come promesso,ha pubblicato la demo giocabile disul PlayStation Store giapponese: la versione dimostrativa del gioco pesa 7.65 GB e permette di provare due diverse modalità.

Nello specifico, la demo darà accesso alla modalità Hokuto Shinken, ovvero un lungo tutorial, e permetterà di affontare una missione secondaria dello Story Mode, la quale include una sessione di guida a bordo di una Dune Buggy e una battaglia contro alcuni nemici.

Hokuto Ga Kotoku uscirà in Giappone il prossimo 8 marzo, al momento non ci sono dettagli riguardo un possibile lancio in Occidente, anche la demo è per ora riservata al solo PlayStation Store giapponese.