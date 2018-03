Hokuto Ga Gotoku esce oggi in Giappone: 8 DLC gratis per il gioco di Ken Il Guerriero

, il nuovo gioco di, esce oggi in Giappone e per l'occasioneha annunciato la volontà di supportare il gioco con otto diversi DLC gratuiti pubblicati a cadenza settimanale, il primo dei quali già disponibile sul PlayStation Store giapponese.

Il primo pacchetto, intitolato Special Pack Welcome to the End of the Century include due amuleti, uno di Spade e uno connesso a Jackal, oltre a tre perle che permetteranno di sbloccare altrettante abilità e un nuovo oggetto "Cibo in scatola di fine secolo". Il DLC aggiunge inoltre le grida di dolore registrate dalla community come parte di un contest indetto da SEGA of Japan.

Ricordiamo che Hokuto Ga Gotoku è ancora privo di una data di uscita occidentale, il publisher non ha annunciato nulla riguardo il possibile arrivo del gioco in Europa e Nord America.