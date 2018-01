Hokuto Ga Gotoku: nuove sequenze di gameplay commentate da Toshihiro Nagoshi

ha trasmesso nelle scorse ore un nuovo livestream dedicato a, il gioco di Ken Il Guerriero sviluppato da. Il filmato mostra alcune sequenze inedite di gameplay commentate dae dal Producer Daisuke Sato.

A partire dai minuti 0:52:37, 1:01:40, 1:16:20 sarà possibile ammirare le nuove sequenze, tra cui fasi esplorative e scene di combattimento contro alcuni nemici, nonchè una ricca serie di minigiochi. Hokuto No Ken uscirà in Giappone il prossimo 8 marzo, al momento non ci sono invece conferme di alcun tipo riguardo l'arrivo del titolo in Occidente.

Lo scorso autunno, SEGA of America ha lanciato un sondaggio per testare l'interesse del pubblico per le localizzazioni di Hokuto Ga Gotoku e Yakuza 2 Kiwami, al momento nessuno dei due prodotti citati è stato confermato per Europa e Stati Uniti.