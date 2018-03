Hokuto ga Gotoku: i nuovi screenshot mostrano l'arena, il casino e i giochi arcade

Nelle scorse ore,ha caricato sul sito ufficiale tante nuove immagini di Hokuto ga Gotoku , il nuovo titolo dedicato a Ken il Guerriero in sviluppo presso lo studio responsabile della serie

Grazie agli screenshot, che potete ammirare nella galleria in calce, possiamo dare uno sguardo ai combattimenti nell'arena e alle attività secondarie alle quali potrà dedicarsi l'uomo dalle sette stelle. Potrà scommettere e sfidare la fortuna con la roulette nel Casinò, e persino recarsi da Game Arcade per giocare ad alcune pietre miliari del passato come OutRun, Super Hang-On e Space Harrier.

Vi ricordiamo che Hokuto ga Gotoku uscirà in Giappone esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 8 marzo, e che la redazione di Famitsu lo ha già accolto positivamente assegnandogli un voto pari a 35/40. Purtroppo, Sega non ha ancora annunciato la data di lancio occidentale. Intanto, la casa giapponese ha pubblicato uno spot promozionale decisamente folle.