Hokuto Ga Gotoku: i nuovi trailer mostrano le meccaniche di combattimento

Dopo le ultime sequenza di gameplay commentate dal director Toshihiro Nagoshi,è tornato a mostrarsi con tre nuovi trailer dedicati al sistema di combattimento. Una buona occasione per vedere da vicino il nuovo gioco di Ken il Guerriero realizzato da

Il video riportato in cima alla notizia si concentra sulle movenze basilari, un insieme di mosse semplici adatte per i giocatori alle prime armi, mentre i due filmati proposti a fondo pagina gettano uno sguardo sulle movenze intermedie e sui tecnicismi più difficili da padroneggiare. Il titolo, insomma, sembra promettere una curva d'apprendimento molto interessante.

Ricordiamo che lo scorso autunno SEGA ha lanciato un sondaggio per testare l'interesse del pubblico per le localizzazioni di Hokuto Ga Gotoku e Yakuza 2 Kiwami, ma al momento nessuno dei due giochi è stato ancora confermato per l'Occidente.