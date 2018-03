Hokuto Ga Gotoku: un nuovo spot TV mostra alcuni volti familiari

ha pubblicato un nuovo spot TV giapponese di Hokuto Ga Gotoku , mostrandoci con l'occasione alcuni volti familiari tratti dal mondo di Ken il Guerriero. Un rapido sguardo anche ai minigame presenti nel gioco: il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Se siete fan di Ken il Guerriero, allora all'interno del nuovo spot TV di Hokuto Ga Gotoku avrete riconosciuto sicuramente i volti di Raoh, Shin, Rei e Souther, alcuni dei personaggi più importanti tratti dalla serie. Il video, inoltre, ci permette di dare una rapida occhiata ai minigame contenuti nel gioco, come quello in cui Kenshiro può improvvisarsi barman in un nightclub di Eden.

Considerando che Hokuto Ga Gotoku si trova in sviluppo presso gli studi del Team Yakuza, le aspettative attorno al gioco non possono che crescere di settimana in settimana. Ricordiamo che al momento il titolo è stato confermato solo per il Giappone (in arrivo l'8 marzo su PS4), nella speranza che venga confermato anche il rilascio in Occidente.