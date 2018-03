Hokuto Ga Gotoku: nuovo trailer per il terzo DLC gratuito e per il Remote Play su PS Vita

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a, nuova trasposizione videoludica della saga di Ken il Guerriero già disponibile in Giappone in esclusiva per PlayStation 4.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, è questa volta incentrato sul terzo DLC gratuito del gioco, e sul Remote Play disponibile su PlayStation Vita. Il nuovo contenuto aggiuntivo (il terzo sugli otto totali programmati da SEGA) introduce un nuovo costume per Ken, oltre agli amuleti di Raiga e Fuga utili ad incrementare i valori di attacco e difesa; l'amuleto di Club che permette di acquisire maggiore esperienza; e l'oggetto di cura "Eden’s Medicine".

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura e alla nuova galleria di immagini riportata in calce all'articolo, vi ricordiamo che Hokuto Ga Gotoku è disponibile in Giappone per PlayStation 4. Al momento, non abbiamo alcuna informazione riguardo ad una possibile localizzazione occidentale del titolo di SEGA.